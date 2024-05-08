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росіяни за добу атакували 6 населених пунктів Донеччини: попередньо – без постраждалих

росіяни за добу атакували 6 населених пунктів Донеччини: попередньо – без постраждалих

Київ • УНН

 • 16030 перегляди

Протягом минулої доби росіяни атакували 6 населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів, у тому числі 9 житлових будинків та господарську будівлю, але жертв не було зафіксовано.

Російські війська минулої доби 1677 разів обстріляли шість  населених  пунктів  Донецької області. Ворог застосував авіацію, РСЗВ "Ураган", БПЛА та артилерію. За попередніми даними обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

Ворожих ударів минулої доби зазнали 6 населених пунктів Донеччини: місто Курахове, села Калинове, Миколаївка, Новий Комар, Предтечине, Прогрес.

Пошкоджено 10 цивільних об’єктів –  9 житлових будинків, господарська споруда.

  • Миколаївку російські війська атакували з «Ураганів» - пошкодили три оселі.
  • Село Прогрес зазнало авіаудару. Зруйновано будинок. Люди не постраждали.
  • По селу Калиновому ворог вдарив з артилерії. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків.

Херсон частково залишився без світла після російських ударів по критичній інфраструктурі08.05.24, 09:29 • 32077 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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