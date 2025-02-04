россияне есть в северной части Волчанска: бригада «Гарт» о ситуации в городе

российские оккупанты есть в северной части Волчанска на Харьковщине, ведь эта часть в основном остается под контролем оккупантов. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире телемарафона, передает УНН.

В северной части Волчанска они есть, ведь эта северная часть, к северу от реки Волчья, она в основном остается под контролем оккупантов. Но там особо негде прятаться, город практически разрушен. Накопленная в тех руинах пехота, живая сила, которую периодически подвозят и идут на штурмы, которые подразделения Сил обороны Украины удачно отбивают - рассказал Даниленко.

Даниленко отметил, что если бы россиянам удалось еще в мае прошлого года захватить Волчанск и продвинуться дальше, то они пошли бы на Харьков, или Купянск и окружили бы Силы обороны, которые ведут борьбу на Купянском направлении.

Ему (врагу - ред.) - это не удалось, мы его сдерживаем. Но, все равно благодаря своей активности, он заставляет нас сосредотачивать определенное количество Сил для сохранения территорий на этом направлении - сказал Даниленко.

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Дополнение

31 января офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Историк» сообщал, что украинские военные в Волчанске и в его окрестностях держат огневой контроль над логистическими путями россиян.