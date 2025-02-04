россияне есть в северной части Волчанска: бригада «Гарт» о ситуации в городе
Киев • УНН
российские оккупанты удерживают северную часть Волчанска, накапливая силы в руинах города. ВСУ успешно отбивают штурмы и контролируют логистические пути противника в этом районе.
российские оккупанты есть в северной части Волчанска на Харьковщине, ведь эта часть в основном остается под контролем оккупантов. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире телемарафона, передает УНН.
В северной части Волчанска они есть, ведь эта северная часть, к северу от реки Волчья, она в основном остается под контролем оккупантов. Но там особо негде прятаться, город практически разрушен. Накопленная в тех руинах пехота, живая сила, которую периодически подвозят и идут на штурмы, которые подразделения Сил обороны Украины удачно отбивают
Даниленко отметил, что если бы россиянам удалось еще в мае прошлого года захватить Волчанск и продвинуться дальше, то они пошли бы на Харьков, или Купянск и окружили бы Силы обороны, которые ведут борьбу на Купянском направлении.
Ему (врагу - ред.) - это не удалось, мы его сдерживаем. Но, все равно благодаря своей активности, он заставляет нас сосредотачивать определенное количество Сил для сохранения территорий на этом направлении
Пограничники уничтожили 50 оккупантов, которые пытались атаковать Волчанск30.01.25, 10:45 • 31000 просмотров
Дополнение
31 января офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Историк» сообщал, что украинские военные в Волчанске и в его окрестностях держат огневой контроль над логистическими путями россиян.