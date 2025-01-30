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Пограничники уничтожили 50 оккупантов, которые пытались атаковать Волчанск

Пограничники уничтожили 50 оккупантов, которые пытались атаковать Волчанск

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

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Бригада «Форпост» и другие пограничные подразделения поразили около 60 позиций врага на Харьковщине. За сутки ликвидировано 50 оккупантов, еще 20 получили ранения.

Украинские пограничники, в частности бригада «Форпост», продолжают удерживать позиции и эффективно уничтожать врага на Харьковском отрезке. За минувшие сутки пограничники поразили около 60 позиций оккупантов, ликвидировав 50 захватчиков и ранив еще 20.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если, например, говорить о прошлых сутках, то в целом пограничники поразили практически 60 позиций оккупантов и также уничтожили 50 захватчиков, а около 20 получили поражения, ранения от наших защитников. И могу отметить, что захватчики не оставляют попыток атаковать наши позиции как на Харьковском направлении, в частности это - Волчанск

- сказал Демченко.

Он отметил, что россияне продолжают атаковать украинские позиции, которые удерживают пограничники и на Купянском направлении, и на Северском, и на Краматорском.

Краматорский пограничный отряд - это одна из бригад, пограничный отряд бригадного типа, который есть в составе ГПСУ, это бригада «Форпост», которая также, в частности, удерживает позиции именно на Харьковском отрезке и продолжает показывать то, что оккупантов здесь мы будем уничтожать в дальнейшем

- рассказал представитель ГПСУ.

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По его словам, другие бригады, в частности «Гарт», «Стальной кордон», бригада «Месть», которые выполняют задачи и на отрезке госграницы, и на отрезке непосредственно линии фронта, также, используя те средства поражения, которые у них есть на вооружении, продолжают уничтожать оккупантов.

Демченко рассказал, что отмечается уменьшение активности диверсионно-разведывательных групп.

Больше всего таких случаев мы продолжаем отмечать именно на линии границы со страной-террористкой - с Россией, и на отрезке Черниговской области, и на Сумском направлении, и на Харьковском направлении, но в целом, к счастью, мы отмечаем определенное уменьшение такой вражеской диверсионно-разведывательной деятельности, если сравнить 2023 год или начало 2024 года. В то же время враг не отказался от своей диверсионной деятельности и попыток захода на нашу территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп

- сказал представитель ГПСУ.

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