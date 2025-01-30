Прикордонники знищили 50 окупантів, які намагалися атакувати Вовчанськ

Українські прикордонники, зокрема бригада "Форпост", продовжують утримувати позиції та ефективно знищувати ворога на Харківському відтинку. За минулу добу прикордонники уразили близько 60 позицій окупантів, ліквідувавши 50 загарбників та поранивши ще 20.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.

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Якщо, наприклад, говорити про минулу добу, то загалом прикордонники уразили практично 60 позицій окупантів і також знищили 50 загарбників, а близько 20 зазнали уражень, поранень від наших захисників. І можу зазначити, що загарбники не полишають спроб атакувати наші позиції як на Харківському напрямку, зокрема це – Вовчанськ - сказав Демченко.

Він зауважив, що росіяни продовжують атакувати українські позиції, які утримують прикордонники і на Куп’янському напрямку, і на Сіверському, і на Краматорському.

Краматорський прикордонний загін — це одна із бригад, прикордонний загін бригадного типу, який є в складі ДПСУ, це бригада "Форпост", яка також, зокрема, утримує позиції саме на Харківському відтинку і продовжує показувати те, що окупантів тут ми будемо знищувати надалі - розповів речник ДПСУ.

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За його словами, інші бригади, зокрема "Гарт", "Сталевий кордон", бригада "Помста", які виконують завдання і на відтинку держкордону, і на відтинку безпосередньо лінії фронту, також, використовуючи ті засоби ураження, які у них є на озброєнні, продовжують знищувати окупантів.

Демченко розповів, що відмічається зменшення активності диверсійно-розвідувальних груп.

Найбільше таких випадків ми продовжуємо відмічати саме на лінії кордону з країною-терористкою — з росією, і на відтинку Чернігівської області, і на Сумському напрямку, і на Харківському напрямку, але загалом, на щастя, ми відмічаємо певне зменшення такої ворожої диверсійно-розвідувальної діяльності, якщо порівняти 2023 рік або початок 2024 року. Водночас ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності і спроб заходу на нашу територію ворожих диверсійно-розвідувальних груп - сказав речник ДПСУ.

Він зазначив, що найбільше таких випадків продовжують фіксувати саме в Сумській області. Для Харківщини та Чернігівщини загроза також залишається.

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Демченко розповідав, що на кордоні з білоруссю ситуація стабільна, переміщення техніки чи особового складу не зафіксовано. Проте загроза з боку країни залишається через вплив росії.