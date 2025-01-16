Білоруські навчання біля кордону: Демченко пояснив, чи варто хвилюватися Україні

На кордоні з білоруссю ситуація стабільна, переміщення техніки чи особового складу не зафіксовано. Проте загроза з боку країни залишається через вплив росії.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Якоїсь зміни безпосередньо кордону, зміни обстановки, ситуації ми не фіксуємо, і поряд нашого кордону переміщення техніки або особового складу з підрозділів армії Білорусі не відмічається. До того ж на території Білорусі зараз немає достатньої кількості російських підрозділів. В рамках ротації за останній час росія їх туди не заводила. Водночас, що відбувається вглиб території цієї країни, наскільки ситуація може бути загрозливою – це задача підрозділів розвідки і ДПСУ, і Міноборони. Наскільки ситуація може змінюватися, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які виклики, бо загалом цей напрямок для нас залишається загрозливим, і так буде, допоки Білорусь перебуватиме під впливом країни-терористки - сказав Демченко.

Він пояснив, що немає нічого нового у навчаннях, які там зараз відбуваються, або які плануються. Бо і в попередні роки, починаючи з 2022-го, включаючи 2024-й, на території білорусі постійно відбуваються такі навчання. За його словами, деякі з них навіть без залучення підрозділів, а виключно для навчання таких штабних ланок.

Однак, ще раз зазначу, ми повинні мати сильні оборонні позиції, як по лінії кордону, так і на прикордонні, щоб можна було відбити будь-яку атаку, якщо ситуація різко зміниться і Білорусь знову піде на той крок, що її територію використовуватимуть для вторгнення на нашу державу - зазначив Демченко.

Нагадаємо

У Білорусі, у Гомельському районі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.