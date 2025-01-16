Белорусские учения у границы: Демченко объяснил, стоит ли волноваться Украине

На границе с Беларусью ситуация стабильная, перемещение техники или личного состава не зафиксировано. Однако угроза со стороны страны остается из-за влияния России.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Какого-то изменения непосредственно границы, изменения обстановки, ситуации мы не фиксируем, и рядом с нашей границей перемещения техники или личного состава из подразделений армии Беларуси не отмечается. К тому же на территории Беларуси сейчас нет достаточного количества российских подразделений. В рамках ротации за последнее время россия их туда не заводила. В то же время, что происходит вглубь территории этой страны, насколько ситуация может быть угрожающей - это задача подразделений разведки и ГПСУ, и Минобороны. Насколько ситуация может меняться, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые вызовы, потому что в целом это направление для нас остается угрожающим, и так будет, пока Беларусь будет находиться под влиянием страны-террористки

Он пояснил, что нет ничего нового в учениях, которые там сейчас происходят, или которые планируются. Потому что и в предыдущие годы, начиная с 2022-го, включая 2024-й, на территории Беларуси постоянно проходят такие учения. По его словам, некоторые из них даже без привлечения подразделений, а исключительно для обучения таких штабных звеньев.

Однако, еще раз отмечу, мы должны иметь сильные оборонительные позиции, как по линии границы, так и на приграничье, чтобы можно было отразить любую атаку, если ситуация резко изменится и Беларусь снова пойдет на тот шаг, что ее территорию будут использовать для вторжения на наше государство