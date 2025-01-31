Сили оборони у Вовчанську тримають вогневий контроль над логістичними шляхами рф

Українські військові у Вовчанську та на його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян. Окупанти не полишають спроб досягти там тактичного успіху. Про це повідомив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху у Вовчанську та його околицях. На жаль Вовчанськ сьогодні практично зруйнований через ворожу тактику випаленої землі місто має вигляд Бахмута чи Авдіївки. Попри це ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін", - розповів "Історик".

Також він наголосив, що попри все оборона Вовчанська тримається міцно.

"Варто зазначити, що Сили оборони, зокрема 57-ма бригада, у Вовчанську та його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів, тому використання для них бронетехніки вбивча ідея, оскільки вона відразу потрапляє в поле зору нашої розвідки яка швидко реагує. Таким чином ворог обмежується піхотними штурмами, зрідка використовує техніку радянського автопарку, але знову ж таки безуспішно для нього", - сказав "Історик".

Прикордонники знищили 50 окупантів, які намагалися атакувати Вовчанськ

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії днями повідомляло, що російські окупанти поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині. Ворог намагається захопити Дворічне та Західне.