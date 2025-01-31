Сили оборони у Вовчанську тримають вогневий контроль над логістичними шляхами рф
Київ • УНН
Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян у Вовчанську. Ворог обмежується піхотними штурмами та зрідка використовує радянську техніку, але безуспішно.
Українські військові у Вовчанську та на його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян. Окупанти не полишають спроб досягти там тактичного успіху. Про це повідомив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху у Вовчанську та його околицях. На жаль Вовчанськ сьогодні практично зруйнований через ворожу тактику випаленої землі місто має вигляд Бахмута чи Авдіївки. Попри це ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін", - розповів "Історик".
Також він наголосив, що попри все оборона Вовчанська тримається міцно.
"Варто зазначити, що Сили оборони, зокрема 57-ма бригада, у Вовчанську та його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів, тому використання для них бронетехніки вбивча ідея, оскільки вона відразу потрапляє в поле зору нашої розвідки яка швидко реагує. Таким чином ворог обмежується піхотними штурмами, зрідка використовує техніку радянського автопарку, але знову ж таки безуспішно для нього", - сказав "Історик".
Прикордонники знищили 50 окупантів, які намагалися атакувати Вовчанськ 30.01.25, 10:45 • 31883 перегляди
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