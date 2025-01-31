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Силы обороны в Волчанске держат огневой контроль над логистическими путями рф

Силы обороны в Волчанске держат огневой контроль над логистическими путями рф

Киев  •  УНН

 • 10632 просмотра

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Силы обороны держат огневой контроль над логистическими путями россиян в Волчанске. Враг ограничивается пехотными штурмами и изредка использует советскую технику, но безуспешно.

Украинские военные в Волчанске и в его окрестностях держат огневой контроль над логистическими путями россиян. Оккупанты не оставляют попыток достичь там тактического успеха. Об этом сообщил офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Историк» в эфире телемарафона, передает УНН.

«Российская оккупационная армия не оставляет попыток достичь тактического успеха в Волчанске и его окрестностях. К сожалению Волчанск сегодня практически разрушен из-за вражеской тактики выжженной земли город имеет вид Бахмута или Авдеевки. Несмотря на это врагу не удалось получить какое-либо преимущество, поэтому наша линия обороны не претерпела изменений», - рассказал „Историк“.

Также он отметил, что несмотря на все оборона Волчанска держится крепко.

«Стоит отметить, что Силы обороны, в частности 57-я бригада, в Волчанске и его окрестностях держат огневой контроль над логистическими путями оккупантов, поэтому использование для них бронетехники убийственная идея, поскольку она сразу попадает в поле зрения нашей разведки, которая быстро реагирует. Таким образом враг ограничивается пехотными штурмами, изредка использует технику советского автопарка, но опять же безуспешно для него», - сказал „Историк“.

Пограничники уничтожили 50 оккупантов, которые пытались атаковать Волчанск30.01.25, 10:45 • 29573 просмотра

Дополнение

Министерство обороны Великобритании на днях сообщало, что российские оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол на Харьковщине. Враг пытается захватить Двуречное и Западное.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
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