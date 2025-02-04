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росіяни є в північній частині Вовчанська: бригада "Гарт" про ситуацію в місті

росіяни є в північній частині Вовчанська: бригада "Гарт" про ситуацію в місті

Київ • УНН

 • 22002 перегляди

російські окупанти утримують північну частину Вовчанська, накопичуючи сили в руїнах міста. ЗСУ успішно відбивають штурми та контролюють логістичні шляхи противника в цьому районі.

російські окупанти є у північній частині Вовчанська на Харківщині, адже ця частина здебільшого залишається під контролем окупантів. Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

У північній частині Вовчанська вони є, адже ця північна частина, на північ від річки Вовча, вона здебільшого залишається під контролем окупантів. Але там особливо немає де ховатися, місто практично зруйноване. Накопичена в тих руїнах піхота, жива сила, яку періодично підвозять та йдуть на штурми, які підрозділи Сил оборони України вдало відбивають

- розповів Даниленко. 

Даниленко зазначив, що якби росіянам вдалося ще в травні минулого року захопити Вовчанськ й просунутися далі, то вони пішли б на Харків, або Куп’янськ й оточили б Сили оборони, які ведуть боротьбу на Куп’янському напрямку.

Йому ( ворогу – ред.) - це не вдалося, ми його стримуємо. Але, все одно завдяки своїй активності, він змушує нас зосереджувати певну кількість Сил для збереження територій на цьому напрямку

- сказав Даниленко.

Прикордонники знищили 50 окупантів, які намагалися атакувати Вовчанськ 30.01.25, 10:45 • 31883 перегляди

 Доповнення

31 січня офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" повідомляв, що українські військові у Вовчанську та на його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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