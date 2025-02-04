росіяни є в північній частині Вовчанська: бригада "Гарт" про ситуацію в місті
Київ • УНН
російські окупанти утримують північну частину Вовчанська, накопичуючи сили в руїнах міста. ЗСУ успішно відбивають штурми та контролюють логістичні шляхи противника в цьому районі.
російські окупанти є у північній частині Вовчанська на Харківщині, адже ця частина здебільшого залишається під контролем окупантів. Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі телемарафону, передає УНН.
У північній частині Вовчанська вони є, адже ця північна частина, на північ від річки Вовча, вона здебільшого залишається під контролем окупантів. Але там особливо немає де ховатися, місто практично зруйноване. Накопичена в тих руїнах піхота, жива сила, яку періодично підвозять та йдуть на штурми, які підрозділи Сил оборони України вдало відбивають
Даниленко зазначив, що якби росіянам вдалося ще в травні минулого року захопити Вовчанськ й просунутися далі, то вони пішли б на Харків, або Куп’янськ й оточили б Сили оборони, які ведуть боротьбу на Куп’янському напрямку.
Йому ( ворогу – ред.) - це не вдалося, ми його стримуємо. Але, все одно завдяки своїй активності, він змушує нас зосереджувати певну кількість Сил для збереження територій на цьому напрямку
Прикордонники знищили 50 окупантів, які намагалися атакувати Вовчанськ 30.01.25, 10:45 • 31883 перегляди
Доповнення
31 січня офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" повідомляв, що українські військові у Вовчанську та на його околицях тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян.