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россияне утром обстреляли одну из общин Николаевщины

россияне утром обстреляли одну из общин Николаевщины

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:01  •  14544 просмотра

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Утром россияне обстреляли из артиллерии населенный пункт в Николаевской области, но обошлось без жертв.

Сегодня утром я армия рф ударила из артиллерии по Галициновской общине Николаевской области. За прошедшие сутки и ночью оккупанты шесть раз из артиллерии обстреливали область, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН

Детали 

По его словам, утром в 04:55 враг обстрелял из артиллерии населенный пункт Галициновской громады. Пострадавших нет. 

Также вчера, 22 февраля, в 08:12, 08:20 и 09:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и г. Очаков Очаковской громады. 

Кроме того вчера в 17:32, 19:07 и сегодня ночью, 23 февраля, в 02:14 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Также обошлось без пострадавших, отметил Ким. 

Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Одессе, в результате которой погибли три человека23 февраля 2024, 07:55 • 17926 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
росіяни вранці обстріляли одну з громад Миколаївщини
Russians shelled a community in Mykolaiv region in the morning
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