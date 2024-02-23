россияне утром обстреляли одну из общин Николаевщины

Сегодня утром я армия рф ударила из артиллерии по Галициновской общине Николаевской области. За прошедшие сутки и ночью оккупанты шесть раз из артиллерии обстреливали область, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По его словам, утром в 04:55 враг обстрелял из артиллерии населенный пункт Галициновской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 22 февраля, в 08:12, 08:20 и 09:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и г. Очаков Очаковской громады.

Кроме того вчера в 17:32, 19:07 и сегодня ночью, 23 февраля, в 02:14 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Также обошлось без пострадавших, отметил Ким.

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