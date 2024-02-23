росіяни вранці обстріляли одну з громад Миколаївщини
Київ • УНН
Вранці росіяни обстріляли з артилерії населений пункт у Миколаївській області, але обійшлося без жертв.
Сьогодні вранці я армія рф вдарила з артилерії по Галицинівській громаді Миколавської області. Минулої доби та вночі окупанти шість разів з артилерії обстрілювали область, обійшлось без постраждалих. Про це п'ятницю повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
З його слів, зранку о 04:55 ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 22 лютого, о 08:12, 08:20 та 09:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади.
Крім того учора о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Також обійшлось без постраждалих, зазначив Кім.
Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинуло троє людей23.02.24, 09:55 • 27129 переглядiв