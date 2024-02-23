Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинуло троє людей
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування за фактом атаки російських безпілотників по Одесі, в результаті якої загинули три людини і було зруйновано цивільне підприємство.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом атаки російських безпілотників по Одесі, в результаті якої було вбито троє людей і зруйновано цивільне підприємство. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
За даними слідства, 22 лютого близько 23:00 збройні сили рф здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Одесі,
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Внаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, з наступним загорянням. Загинуло троє людей. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо
23 лютого під час ворожого обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 квадратних метрів, внаслідок чого загинули люди.