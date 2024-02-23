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Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинуло троє людей

Київ • УНН

 • 27129 перегляди

Прокуратура розпочала розслідування за фактом атаки російських безпілотників по Одесі, в результаті якої загинули три людини і було зруйновано цивільне підприємство.

Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинуло троє людей

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом атаки російських безпілотників по Одесі, в результаті якої було вбито троє людей і зруйновано цивільне підприємство. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

За даними слідства, 22 лютого близько 23:00 збройні сили рф здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Одесі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, з наступним загорянням. Загинуло троє людей. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

23 лютого під час ворожого обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 квадратних метрів, внаслідок чого загинули люди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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