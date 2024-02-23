Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Одессе, в результате которой погибли три человека

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту атаки российских беспилотников по Одессе, в результате которой были убиты три человека и разрушено гражданское предприятие. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

По данным следствия, 22 февраля около 23:00 вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе, - говорится в сообщении.

Детали

В результате вражеской атаки разрушено гражданское предприятие, с последующим возгоранием. Погибли три человека. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

23 февраля во время вражеского обстрела на предприятии в Одессе вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров, в результате чего погибли люди.