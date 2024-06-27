В Херсонской области в результате авиаудара и атаки беспилотника российских войск на Ольговку пострадали 60-летний мужчина и 53-летняя женщина, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Утром российские военные атаковали с авиации и беспилотника Ольговку Бериславского района", - сообщили в ОВА в Telegram.

В результате "прилета" управляемой авиабомбы в собственном доме пострадал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение ног.

Под удар вражеского дрона попала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранение живота и бедра.

Обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу в среднем состоянии тяжести.

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