Киев • УНН
В Херсонской области в результате авиаудара и атаки беспилотника российских войск на Ольговку пострадали 60-летний мужчина и 53-летняя женщина.
В Херсонской области в результате авиаудара и атаки беспилотника российских войск на Ольговку пострадали 60-летний мужчина и 53-летняя женщина, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
Детали
"Утром российские военные атаковали с авиации и беспилотника Ольговку Бериславского района", - сообщили в ОВА в Telegram.
В результате "прилета" управляемой авиабомбы в собственном доме пострадал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение ног.
Под удар вражеского дрона попала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранение живота и бедра.
Обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу в среднем состоянии тяжести.
Ночью над Херсонщиной сбили два "шахеда", за сутки из-за обстрелов рф есть погибший и 16 пострадавших27 июня 2024, 05:40 • 10983 просмотра