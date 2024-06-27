Ночью над Херсонщиной сбили два "шахеда", за сутки из-за обстрелов рф есть погибший и 16 пострадавших

В Херсонской области армия рф обстреляла и нанесла авиаудары по 25 населенным пунктам, попав в том числе в промышленный объект, помещения гуманитарного штаба и газопровод. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди которых двое детей, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

"Из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения, из них - 2 ребенка", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Михайловка, Янтарное, Антоновка, Новоалександровка, Берислав, Садовое, Новокаиры, Томарино, Качкаровка, Александровка, Веселое, Тягинка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Золотая Балка, Кизомис, Белозерка, Приднепровское, Камышаны, Львов, Осокоровка, Казацкое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 15 частных домов. Зафиксировано попадание в промышленный объект, магазин, складское помещение гуманитарного штаба и газопровод. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Кроме того, Прокудин сообщил, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136.

Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области