Вночі над Херсонщиною збили два "шахеди", за добу через обстріли рф є загиблий та 16 постраждалих
Київ • УНН
У Херсонській області в результаті російських обстрілів і авіаударів по 25 населених пунктах, включаючи промислові об'єкти і гуманітарний штаб, 1 людина загинула і 16 отримали поранення, в тому числі 2 дитини, а вночі були збиті 2 "шахеди".
У Херсонській області армія рф обстріляла і завдала авіаударів по 25 населених пунктах, поціливши у тому числі у промисловий об'єкт, приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 16 отримали поранення, серед яких двоє дітей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини", , - написав Прокудін у Telegram.
За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та автомобілі.
Крім того, Прокудін повідомив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136.
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