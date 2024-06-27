росіяни вранці атакували з авіації та дрона Ольгівку на Херсонщині, двоє людей поранено
Київ • УНН
У Херсонській області в результаті авіаудару і атаки безпілотника російських військ на Ольгівку постраждали 60-річний чоловік і 53-річна жінка.
У Херсонській області в результаті авіаудару і атаки безпілотника російських військ на Ольгівку постраждали 60-річний чоловік і 53-річна жінка, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
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"Зранку російські військові атакували з авіації та безпілотника Ольгівку Бериславського району", - повідомили в ОВА у Telegram.
Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг.
Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення живота та стегна.
Обох постраждалих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.
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