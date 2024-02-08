россияне ударили по жилым домам в Волчанске
Российские оккупационные войска атаковали город Волчанск Харьковской области, в результате обстрела возник пожар в частном секторе. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны
По словам президента Зеленского, Украина получила контроль над Черным морем и выиграла зимой, но не смогла достичь своих целей на земле в течение второго года полномасштабной войны.
Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США
British American Tobacco (BAT) прогнозирует низкий рост продаж и чистый убыток в размере 16 миллиардов евро из-за того, что меньше американцев курят сигареты.
100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными
Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.
У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного
Президент Зеленский решил обновить руководство Вооруженных Сил, включая Главнокомандующего, чтобы пересмотреть тактику, которая не обеспечила должного результата в прошлом году, и не допустить стагнации на линии фронта.
В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов
Киевский городской совет поддержал переименование еще десяти городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации столицы.
Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ
Зеленский ожидает от Вооруженных сил Украины детального плана действий до 2024 года, эффективных ротаций, улучшения подготовки солдат, справедливого перераспределения западного вооружения на передовую, решения логистических вопросов, знания генералами фронта и оптимальной численности личного состава.
В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ
В районе Арбатской стрелки в оккупированном Крыму были слышны взрывы и кружили вертолеты. Отмечается также, что введенный россией ранее запрет на доступ гражданских лиц в этот район остаётся в силе.
Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский представит команду для перезагрузки Вооруженных сил Украины и что 2024 год будет успешным для Украины только при условии эффективных изменений в обороне.
Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики
В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.