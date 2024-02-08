россияне ударили по жилым домам в Волчанске

Оккупационные войска рф ударили по городу Волчанск Харьковской области, в результате чего начался пожар в частном секторе. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

Вечером 8 февраля российские войска совершили очередной обстрел по частному сектору города Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате попадания снарядов произошел пожар на территории частного имения. Горела крыша жилого дома на площади 120 кв.м - резюмировали в ведомстве.

К ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

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