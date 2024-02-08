россияне ударили по жилым домам в Волчанске

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  116622 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  117767 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  145591 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  161997 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  187109 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  236058 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  253426 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234406 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне ударили по жилым домам в Волчанске

Российские оккупационные войска атаковали город Волчанск Харьковской области, в результате обстрела возник пожар в частном секторе. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Война •   •  13639 просмотра
россияне ударили по жилым домам в Волчанске

Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны

По словам президента Зеленского, Украина получила контроль над Черным морем и выиграла зимой, но не смогла достичь своих целей на земле в течение второго года полномасштабной войны.

Война •   •  13894 просмотра
Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны

Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США

British American Tobacco (BAT) прогнозирует низкий рост продаж и чистый убыток в размере 16 миллиардов евро из-за того, что меньше американцев курят сигареты.

Новости Мира •   •  13447 просмотра
Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США

100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными

Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.

Война •   •  17723 просмотра
100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными

У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного

Президент Зеленский решил обновить руководство Вооруженных Сил, включая Главнокомандующего, чтобы пересмотреть тактику, которая не обеспечила должного результата в прошлом году, и не допустить стагнации на линии фронта.

Война •   •  20243 просмотра
У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного

В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

Киевский городской совет поддержал переименование еще десяти городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации столицы.

Общество •   •  17465 просмотра
В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

Зеленский ожидает от Вооруженных сил Украины детального плана действий до 2024 года, эффективных ротаций, улучшения подготовки солдат, справедливого перераспределения западного вооружения на передовую, решения логистических вопросов, знания генералами фронта и оптимальной численности личного состава.

Война •   •  21438 просмотра
Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ

В районе Арбатской стрелки в оккупированном Крыму были слышны взрывы и кружили вертолеты. Отмечается также, что введенный россией ранее запрет на доступ гражданских лиц в этот район остаётся в силе.

Война •   •  17540 просмотра
В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ

Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский представит команду для перезагрузки Вооруженных сил Украины и что 2024 год будет успешным для Украины только при условии эффективных изменений в обороне.

Война •   •  22100 просмотра
Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский

Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.

Экономика •   •  18919 просмотра
Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики