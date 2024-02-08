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росіяни вдарили по житлових будинках у Вовчанську

Київ • УНН

 • 36103 перегляди

Російські окупаційні війська атакували місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному секторі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Окупаційні війська рф вдарили по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого почалась пожежа у приватному секторі. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі 

Увечері 8 лютого російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів дах житлового будинку на площі 120 кв.м 

- резюмували у відомстві. 

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. 

Попередньо жертв та постраждалих немає.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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