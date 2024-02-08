росіяни вдарили по житлових будинках у Вовчанську

Окупаційні війська рф вдарили по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого почалась пожежа у приватному секторі. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

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Увечері 8 лютого російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів дах житлового будинку на площі 120 кв.м - резюмували у відомстві.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

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