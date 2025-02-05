россияне ударили по центру Харькова: мэр сообщил о прилетах и пожарах
Киев • УНН
российские войска атаковали Харьков беспилотником по административному зданию в Салтовском районе. В результате удара возник пожар, повреждены окна многоэтажки и АЗС.
российская армия беспилотником атаковала центр Харькова. Об этом в ночь на 5 февраля, сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, передает УНН.
Есть информация об ударе "шахедом" по центральной части города. Детали выясняем
Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по по административному зданию в Салтовском районе.
Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар
Также, по словам чиновника, в многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС.
Напомним
Съемочная группа ТСН попала под обстрел FPV-дроном во время съемки сюжета о военных возле Волчанска. 31-летний оператор получил ранения и был доставлен в больницу.
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