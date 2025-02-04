рф атакувала дроном знімальну групу ТСН неподалік Вовчанська, поранено оператора

Знімальна група ТСН потрапила під російський удар дроном неподалік Вовчанська, що на Харківщині, поранено оператора, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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За даними слідства, біля Вовчанська вдень 4 лютого російська армія атакувала FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон. У цей час представники медіа проводили зйомку сюжету про українських військових.

Отримав поранення 31-річний оператор. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

"... розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.

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