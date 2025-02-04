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рф атаковала дроном съемочную группу ТСН неподалеку Волчанска, ранен оператор

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Киев  •  УНН

 • 5308 просмотра

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Съемочная группа ТСН попала под обстрел FPV-дроном во время съемки сюжета о военных возле Волчанска. 31-летний оператор получил ранения и был доставлен в больницу.

Съемочная группа ТСН попала под российский удар дроном неподалеку Волчанска, что на Харьковщине, ранен оператор, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, возле Волчанска днем 4 февраля российская армия атаковала FPV-дроном команду ТСН и 1+1 Марафон. В это время представители медиа проводили съемку сюжета об украинских военных.

Получил ранения 31-летний оператор. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

«... начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - добавили в прокуратуре.

Вражеский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине: один человек погиб, еще один - в больнице04.02.25, 19:44 • 12681 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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