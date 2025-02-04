рф атаковала дроном съемочную группу ТСН неподалеку Волчанска, ранен оператор

Съемочная группа ТСН попала под российский удар дроном неподалеку Волчанска, что на Харьковщине, ранен оператор, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, возле Волчанска днем 4 февраля российская армия атаковала FPV-дроном команду ТСН и 1+1 Марафон. В это время представители медиа проводили съемку сюжета об украинских военных.

Получил ранения 31-летний оператор. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

«... начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - добавили в прокуратуре.

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