рф атаковала дроном съемочную группу ТСН неподалеку Волчанска, ранен оператор
Киев • УНН
Съемочная группа ТСН попала под обстрел FPV-дроном во время съемки сюжета о военных возле Волчанска. 31-летний оператор получил ранения и был доставлен в больницу.
Съемочная группа ТСН попала под российский удар дроном неподалеку Волчанска, что на Харьковщине, ранен оператор, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
По данным следствия, возле Волчанска днем 4 февраля российская армия атаковала FPV-дроном команду ТСН и 1+1 Марафон. В это время представители медиа проводили съемку сюжета об украинских военных.
Получил ранения 31-летний оператор. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
«... начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - добавили в прокуратуре.
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