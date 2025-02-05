росіяни вдарили по центру Харкова: мер повідомив про прильоти і пожежі

російська армія безпілотником атакувала центр Харкова. Про це в ніч проти 5 лютого, повідомив міський голова Ігор Терехов у своюму Telegram-каналі, передає УНН.

Маємо інформацію про удар "шахедом" по центральній частині міста. Деталі зʼясовуємо - йдеться у дописі Терехова.

Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся по по адміністративній будівлі у Салтівському районі.

Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, що розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа - написав мер Ігор Терехов.

Також, за словами чиновника, у багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС.

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Знімальна група ТСН потрапила під обстріл FPV-дроном під час зйомки сюжету про військових біля Вовчанська. 31-річний оператор отримав поранення та був доставлений до лікарні.

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