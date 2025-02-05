росіяни вдарили по центру Харкова: мер повідомив про прильоти і пожежі
Київ • УНН
російські війська атакували Харків безпілотником по адміністративній будівлі в Салтівському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено вікна багатоповерхівки та АЗС.
російська армія безпілотником атакувала центр Харкова. Про це в ніч проти 5 лютого, повідомив міський голова Ігор Терехов у своюму Telegram-каналі, передає УНН.
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Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся по по адміністративній будівлі у Салтівському районі.
Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, що розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа
Також, за словами чиновника, у багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС.
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