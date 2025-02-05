росіяни вдарили по центру Харкова: мер повідомив про прильоти і пожежі

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російські війська атакували Харків безпілотником по адміністративній будівлі в Салтівському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено вікна багатоповерхівки та АЗС.

російська армія безпілотником атакувала центр Харкова. Про це в ніч проти 5 лютого, повідомив міський голова Ігор Терехов у своюму Telegram-каналі, передає УНН.  

Маємо інформацію про удар "шахедом" по центральній частині міста. Деталі зʼясовуємо

- йдеться у дописі Терехова. 

Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся по по адміністративній будівлі у Салтівському районі.

Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, що розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа

- написав мер Ігор Терехов. 

Також, за словами чиновника, у багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС.

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