россияне ударили по пожарно-спасательной части в Константиновке
Киев • УНН
11 октября оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, повредив пожарно-спасательную часть. Взрывная волна выбила окна и двери, повредила крышу и ворота гаража, но личный состав не пострадал.
В Донецкой области в результате вражеского авиаудара 11 октября получила повреждения пожарно-спасательная часть в Константиновке. Об этом в субботу сообщили в ГСЧС, передает УНН.
"11 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновка. В результате обстрела получила повреждения пожарно-спасательная часть", - говорится в сообщении ГСЧС.
Как сообщается, взрывной волной выбиты почти все окна и двери здания, а также повреждены кровля и ворота гаража. Весь личный состав находился в укрытии и не пострадал.
Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены12 октября 2024, 08:40 • 6748 просмотров