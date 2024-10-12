росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці
Київ • УНН
11 жовтня окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, пошкодивши пожежно-рятувальну частину. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, пошкодила дах і ворота гаража, але особовий склад не постраждав.
У Донецькій області внаслідок ворожого авіаудару 11 жовтня зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина в Костянтинівці. Про це у суботу повідомили в ДСНС, передає УНН.
"11 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по м. Костянтинівка. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Як повідомляється, вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі, а також пошкоджені покрівля та ворота гаража. Весь особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.
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