ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
39%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 20943 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 20900 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 19019 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 68599 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 69192 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Х-101

россияне ударили по многоэтажке в Днепре, произошел пожар

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Враг атаковал 14-этажный дом в Днепре, повредив стены и балконы. На верхних этажах продолжается пожар, информация о пострадавших не поступала.

Днепр подвергся атаке рф, повреждена многоэтажка, произошел пожар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Днепр. Поврежден 14-этажный дом. На данный момент информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар

- написал Ганжа.

По данным главы ОВА, из-за российского удара в днепровской многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары.

По его словам, на месте работают все службы.

"Атака на город продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркнул Ганжа.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Днепр (город)