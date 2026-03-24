россияне ударили по многоэтажке в Днепре, произошел пожар

Днепр подвергся атаке рф, повреждена многоэтажка, произошел пожар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Днепр. Поврежден 14-этажный дом. На данный момент информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар - написал Ганжа.

По данным главы ОВА, из-за российского удара в днепровской многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары.

По его словам, на месте работают все службы.

"Атака на город продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркнул Ганжа.

