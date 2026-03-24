росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, сталася пожежа
Київ • УНН
Ворог атакував 14-поверховий будинок у Дніпрі, пошкодивши стіни та балкони. На верхніх поверхах триває пожежа, інформація про постраждалих не надходила.
Дніпро зазнало атаки рф, пошкоджено багатоповерхівку, сталася пожежа, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок. На зараз інформація про загиблих чи поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро не надходила. У багатоповерхівці виникла пожежа
За даними голови ОВА, через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі.
З його слів, на місці працюють усі служби.
"Атака на місто триває. Будьте у безпечних місцях", - наголосив Ганжа.
