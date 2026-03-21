"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
россияне совершили 43 атаки на позиции ВСУ вдоль линии фронта, горячее всего - на двух направлениях

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Генштаб сообщил об интенсивных боях на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг массированно обстреливает приграничье и применяет авиацию.

С начала суток российские войска совершили 43 атаки по позициям Сил обороны Украины. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке и юго-востоке фронта. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

По данным военных, противник продолжает обстреливать приграничные районы. В Сумской области под огнем оказались Коренек, Бачевск, Уланово, Рогизное, Рыжевка, Будки, Зноб-Трубчевская, Сосновка, Бессаловка, а также Ясная Поляна в Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением реактивных систем залпового огня. Зафиксировано шесть боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах Старицы и Синельниково. На Купянском – четыре раза пытался продвинуться в сторону Петропавловки, Куриловки и Глушковки.

На Лиманском направлении наступательных действий не зафиксировано, зато на Славянском враг совершил одну попытку продвижения в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе Часового Яра. На Константиновском направлении оккупанты совершили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлениях Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг восемь раз пытался вытеснить украинские подразделения с позиций в районах Родинского, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов. Один бой продолжается.

На Александровском направлении зафиксировано две атаки, также враг нанес авиаудар по Покровскому.

Одним из самых активных остается Гуляйпольское направление – там произошло десять атак в районах Зализничного, Варваровки, Староукраинки, Еленоконстантиновки, Зеленого, Чаривного и Мирного. Две атаки продолжаются, также враг наносил авиаудары.

На Ореховском направлении наступательных действий не было, однако противник применял авиацию. На Приднепровском направлении штурмов не зафиксировано.

Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, отметили в Генеральном штабе.

В военном ведомстве подчеркнули, что ситуация на фронте остается контролируемой, а Силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия врага.

Андрей Тимощенков

