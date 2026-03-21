росіяни здійснили 43 атаки на позиції ЗСУ вздовж лінії фронту, найгарячіше - на двох напрямках

$43.9650.50
ukenru
12:15 • 8040 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 16303 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 29547 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 48894 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 70380 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41694 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 39180 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32922 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46935 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20538 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Популярнi новини
Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер21 березня, 05:14 • 8732 перегляди
Дрон рф знищив будинок у Запоріжжі - двоє людей загинули, є пораненіPhotoVideo21 березня, 06:14 • 7408 перегляди
Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу - ГенштабPhoto21 березня, 06:35 • 9474 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 15911 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору09:28 • 12203 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору09:28 • 12347 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 16048 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 70380 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46935 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 45350 перегляди
росіяни здійснили 43 атаки на позиції ЗСУ вздовж лінії фронту, найгарячіше - на двох напрямках

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Генштаб повідомив про інтенсивні бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог масовано обстрілює прикордоння та застосовує авіацію.

росіяни здійснили 43 атаки на позиції ЗСУ вздовж лінії фронту, найгарячіше - на двох напрямках

Від початку доби російські війська здійснили 43 атаки по позиціях Сил оборони України. Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході та південному сході фронту. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За даними військових, противник продовжує обстрілювати прикордонні райони. На Сумщині під вогнем опинилися Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка, а також Ясна Поляна на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах Стариці та Синельникового. На Куп’янському – чотири рази намагався просунутися в бік Петропавлівки, Курилівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку наступальних дій не зафіксовано, натомість на Слов’янському ворог здійснив одну спробу просування в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває бій у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог вісім разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій у районах Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку зафіксовано дві атаки, також ворог завдав авіаудару по Покровському.

Одним із найактивніших залишається Гуляйпільський напрямок - там відбулося десять атак у районах Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого, Чарівного та Мирного. Дві атаки тривають, також ворог завдавав авіаударів.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не було, однак противник застосовував авіацію. На Придніпровському напрямку штурмів не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, зазначили у Генеральному штабі.

У військовому відомстві підкреслили, що ситуація на фронті залишається контрольованою, а Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії ворога.

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові - Генштаб 21.03.26, 14:40 • 2618 переглядiв

Андрій Тимощенков

