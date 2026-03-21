росіяни здійснили 43 атаки на позиції ЗСУ вздовж лінії фронту, найгарячіше - на двох напрямках

Від початку доби російські війська здійснили 43 атаки по позиціях Сил оборони України. Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході та південному сході фронту. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За даними військових, противник продовжує обстрілювати прикордонні райони. На Сумщині під вогнем опинилися Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка, а також Ясна Поляна на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах Стариці та Синельникового. На Куп’янському – чотири рази намагався просунутися в бік Петропавлівки, Курилівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку наступальних дій не зафіксовано, натомість на Слов’янському ворог здійснив одну спробу просування в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває бій у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог вісім разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій у районах Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку зафіксовано дві атаки, також ворог завдав авіаудару по Покровському.

Одним із найактивніших залишається Гуляйпільський напрямок - там відбулося десять атак у районах Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого, Чарівного та Мирного. Дві атаки тривають, також ворог завдавав авіаударів.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не було, однак противник застосовував авіацію. На Придніпровському напрямку штурмів не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, зазначили у Генеральному штабі.

У військовому відомстві підкреслили, що ситуація на фронті залишається контрольованою, а Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії ворога.

