россияне снова ударили по Харьковской области: погиб человек
Киев • УНН
В селе Ивашки вражеский дрон попал в 24-летнего мужчину на скутере, он погиб. Также армия рф обстреляла Купянск, где 58-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала женщина. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в Telegram, передает УНН.
Вечером в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Пострадавший погиб на месте
Кроме того, 21 апреля около 19:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание - по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.
Напомним
21 апреля, около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома.
Харьковщина: враг атаковал поселок под Купянском, горела многоэтажка21.04.25, 06:29 • 3550 просмотров