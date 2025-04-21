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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 20651 просмотра

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россияне снова ударили по Харьковской области: погиб человек

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В селе Ивашки вражеский дрон попал в 24-летнего мужчину на скутере, он погиб. Также армия рф обстреляла Купянск, где 58-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

россияне снова ударили по Харьковской области: погиб человек

Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала женщина. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в Telegram, передает УНН.

Вечером в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Пострадавший погиб на месте

- говорится в заметке.

Кроме того, 21 апреля около 19:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание - по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Напомним

21 апреля, около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома. 

Харьковщина: враг атаковал поселок под Купянском, горела многоэтажка21.04.25, 06:29 • 3550 просмотров

Вита Зеленецкая

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