россияне снова ударили по Харьковской области: погиб человек

Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала женщина. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в Telegram, передает УНН.

Вечером в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Пострадавший погиб на месте - говорится в заметке.

Кроме того, 21 апреля около 19:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание - по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Напомним

21 апреля, около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома.

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