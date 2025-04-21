росіяни знову вдарили по Харківщині: загинула людина

Увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Також з артилерії вдарила по Куп’янську, там постраждала жінка. Про це інформує Харківська обласна прокуратура у Telegram, передає УНН.

Ввечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці - йдеться у дописі.

Крім того, 21 квітня близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання - по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо

21 квітня, близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району, внаслідок чого загинули двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки.

Харківщина: ворог атакував селище під Куп’янськом, палала багатоповерхівка