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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 20653 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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росіяни знову вдарили по Харківщині: загинула людина

Київ • УНН

 • 220 перегляди

У селі Івашки ворожий дрон влучив у 24-річного чоловіка на скутері, він загинув. Також армія рф обстріляла Куп'янськ, де 58-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

росіяни знову вдарили по Харківщині: загинула людина

Увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Також з артилерії вдарила по Куп’янську, там постраждала жінка. Про це інформує Харківська обласна прокуратура у Telegram, передає УНН.

Ввечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці

- йдеться у дописі.

Крім того, 21 квітня близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання - по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо

21 квітня, близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району, внаслідок чого загинули двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки. 

Харківщина: ворог атакував селище під Куп’янськом, палала багатоповерхівка21.04.25, 06:29 • 3554 перегляди

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