Харківщина: ворог атакував селище під Куп’янськом, палала багатоповерхівка

Вдень у неділю, 20 квітня, ворог атакував селище Ківшарівка Куп’янської громади Харківської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Зазначається, що удар прийшовся на п’ятиповерховий житловий будинок. Горіли 36 квартир на площі 1600 м.кв.

Жертв та постраждалих немає - будівля була нежилою - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що до ліквідації наслідків ворожої атаки залучались пожежно-рятувальне відділення та медики ДСНС.

Нагадаємо

У Харкові ввечері 20 квітня сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку, вогонь охопив 50 м.кв. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед яких п'ятеро дітей.

Раніше у Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.

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