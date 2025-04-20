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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 12946 перегляди

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Financial Times

У Харкові вогонь охопив 12-поверхівку: евакуйовано 15 мешканців

Київ • УНН

 • 788 перегляди

У Харкові ввечері 20 квітня сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку, вогонь охопив 50 м.кв. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед яких п'ятеро дітей.

У Харкові вогонь охопив 12-поверхівку: евакуйовано 15 мешканців

У Харкові ввечері у неділю, 20 квітня, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

Зазначається, що пожежа сталася у 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир та тамбур на площі 50 м.кв.

Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що до гасіння пожежі залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Причина займання нині встановлюється.

Нагадаємо

У Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.

На Київщині другу добу гасять пожежу на торфовищі поблизу Гостомеля20.04.25, 18:14 • 2562 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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