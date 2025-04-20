У Харкові вогонь охопив 12-поверхівку: евакуйовано 15 мешканців
Київ • УНН
У Харкові ввечері 20 квітня сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку, вогонь охопив 50 м.кв. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед яких п'ятеро дітей.
У Харкові ввечері у неділю, 20 квітня, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.
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Зазначається, що пожежа сталася у 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир та тамбур на площі 50 м.кв.
Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей
У ДСНС додали, що до гасіння пожежі залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Причина займання нині встановлюється.
Нагадаємо
У Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.
На Київщині другу добу гасять пожежу на торфовищі поблизу Гостомеля20.04.25, 18:14 • 2562 перегляди