В Харькове огонь охватил 12-этажку: эвакуировано 15 жителей

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
20 апреля, 14:07 • 12546 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 27458 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 44306 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 47591 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 54961 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 31377 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 25386 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 20808 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 81365 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 86214 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
0м/с
34%
748 мм
Популярные новости

Конгрессмен-республиканец назвал "пасхальное перемирие" Путина фальшивым

20 апреля, 14:32 • 9200 просмотра

Китай протестировал неядерную водородную бомбу

15:47 • 10122 просмотра

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"

16:09 • 8566 просмотра

Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

16:34 • 6098 просмотра

Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

19:04 • 10235 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 20675 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 23580 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 44306 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 41453 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 41106 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 54961 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 32464 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 34208 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 35164 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 68903 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

В Харькове огонь охватил 12-этажку: эвакуировано 15 жителей

Киев • УНН

 • 498 просмотра

В Харькове вечером 20 апреля произошел пожар в 12-этажном жилом доме, огонь охватил 50 кв.м. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди которых пятеро детей.

В Харькове огонь охватил 12-этажку: эвакуировано 15 жителей

В Харькове вечером в воскресенье, 20 апреля, возник масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что пожар произошел в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 м.кв.

Спасатели эвакуировали 15 жильцов, среди них 5 детей

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к тушению пожара привлечено 25 спасателей и 6 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним

В Балаклейском лесничестве на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.

На Киевщине вторые сутки тушат пожар на торфянике вблизи Гостомеля20.04.25, 18:14 • 2538 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,098.90
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.94