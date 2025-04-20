В Харькове огонь охватил 12-этажку: эвакуировано 15 жителей
Киев • УНН
В Харькове вечером 20 апреля произошел пожар в 12-этажном жилом доме, огонь охватил 50 кв.м. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди которых пятеро детей.
В Харькове вечером в воскресенье, 20 апреля, возник масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Отмечается, что пожар произошел в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 м.кв.
Спасатели эвакуировали 15 жильцов, среди них 5 детей
В ГСЧС добавили, что к тушению пожара привлечено 25 спасателей и 6 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Напомним
В Балаклейском лесничестве на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.
На Киевщине вторые сутки тушат пожар на торфянике вблизи Гостомеля20.04.25, 18:14 • 2538 просмотров