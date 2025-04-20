На Киевщине вторые сутки тушат пожар на торфянике вблизи Гостомеля

Вблизи Гостомеля Бучанского района Киевской области вторые сутки продолжается ликвидация торфяного пожара. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пишет УНН.

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Отмечается, что возгорание торфа было обнаружено в субботу, 19 апреля, в районе дачного кооператива. Площадь пожара составляла три гектара.

На месте происшествия вторые сутки работают дежурные караулы 53-го Государственного пожарно-спасательного поста поселка Гостомель и 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча - информируют в ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним

В Балаклейском лесничестве Харьковской области вспыхнул пожар, охвативший хвойную подстилку и камыш на 10 га, а затем распространившийся до 30 га. К ликвидации привлечены 26 спасателей, техника ГСЧС и местные пожарные команды.