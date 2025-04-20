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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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На Киевщине вторые сутки тушат пожар на торфянике вблизи Гостомеля

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Вблизи Гостомеля на Киевщине вторые сутки продолжается ликвидация пожара торфяника, обнаруженного 19 апреля в районе дачного кооператива. Возгорание охватило площадь три гектара, его тушат подразделения ГСЧС из Гостомеля и Бучи.

На Киевщине вторые сутки тушат пожар на торфянике вблизи Гостомеля

Вблизи Гостомеля Бучанского района Киевской области вторые сутки продолжается ликвидация торфяного пожара. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что возгорание торфа было обнаружено в субботу, 19 апреля, в районе дачного кооператива. Площадь пожара составляла три гектара.

На месте происшествия вторые сутки работают дежурные караулы 53-го Государственного пожарно-спасательного поста поселка Гостомель и 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча

- информируют в ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним

В Балаклейском лесничестве Харьковской области вспыхнул пожар, охвативший хвойную подстилку и камыш на 10 га, а затем распространившийся до 30 га. К ликвидации привлечены 26 спасателей, техника ГСЧС и местные пожарные команды.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиевская область
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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