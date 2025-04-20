На Київщині другу добу гасять пожежу на торфовищі поблизу Гостомеля

Поблизу Гостомель Бучанського району на Київщині другу добу триває ліквідація торф'яної пожежі. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, пише УНН.

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Зазначається. що загоряння торфу було виявлене в суботу, 19 квітня, у районі дачного кооперативу. Площа пожежі становила три гектари.

На місці події другу добу працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча - інформують у ДСНС.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Нагадаємо

У Балаклійському лісництві на Харківщині спалахнула пожежа, що охопила хвойну підстилку та очерет на 10 га, а згодом поширилася до 30 га. До ліквідації залучено 26 рятувальників, техніку ДСНС та місцеві пожежні команди.