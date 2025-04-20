Пожежа під Балаклією на Харківщині: вогонь охопив 30 гектарів лісу
Київ • УНН
У Балаклійському лісництві на Харківщині спалахнула пожежа, що охопила хвойну підстилку та очерет на 10 га, а згодом поширилася до 30 га. До ліквідації залучено 26 рятувальників, техніку ДСНС та місцеві пожежні команди.
У Балаклійському лісництві Харківщини горить 30 гектарів лісу. Про це інформує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, передає УНН.
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Зазначається, що 19 квітня об 11:51 надійшло повідомлення про пожежу у Балаклійському лісництві неподалік м. Балаклія Ізюмського району.
За словами рятувальників, спалахнула хвойна підстилка та очерет на площі близько 10 га.
Пізніше в ДСНС у Харківській області повідломили про поширення полум'я.
Площа пожежі збільшилась до 30 га
До ліквідації пожежі залучені 26 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний підрозділ, вогнеборці місцевих пожежних команд з селищ Андріївка, Донець та Петрівське, працівники лісгоспу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо
18 квітня на Київщині зафіксовано два випадки загибелі людей через пожежі, спричинені спалюванням сухої рослинності. У Бориспільському та Фастівському районах під час гасіння вогню виявили двох загиблих.
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