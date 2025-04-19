Вогонь охопив село-музей української спадщини в Канаді: що відомо
Київ • УНН
18 квітня поблизу села української культурної спадщини у Канаді спалахнула пожежа, що поширилася на його споруди. Вогонь взято під контроль того ж дня після евакуації та перекриття доріг.
Пожежа сталася у селі спадщини української культури у Канаді, повідомили в Канадській королівській кінній поліції (RCMP) у провінції Альберта, пише УНН.
Деталі
Як вказано, пожежа сталася 18 квітня. Спочатку загорілася трава на схід від національного парку Елк-Айленд, за селом української культурної спадщини.
"RCMP може підтвердити, що вогонь поширився на споруди в селі української культурної спадщини", - ідеться у повідомленні.
На тлі пожежі закривали місцеве шосе. Проводили евакуацію з навоклишніх будинків.
Попередження про пожежу завершилося 18 квітня о 21:50 за місцевим часом. "Пожежу наразі взято під контроль. Наказ про евакуацію скасовано", - сказано у повідомленні.
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Довідково
Село спадщини української культури (Ukrainian Cultural Heritage Village) - музей просто неба, розташований за 80 км на схід від міста Едмонтон в екокультурній території Калина Кантрі, який, завдяки перевдягнутим відповідно епосі працівників-акторів (heritage interpreters), відтворює життя й побут першопроходьців у східно-центральній Альберті. У ньому демонструється побут українців Канади між роками 1892-1930: автентичні хати й домівки цих українських колоністів-першопоселенців перевезено з околиць у музей - і поетапно реставровано відповідно епосі початку XX сторіччя.