Зміни клімату спричинили велику кількість лісових пожеж у Канаді

Деталі

Поглиблений науковий аналіз, опублікований у вівторок встановив, що сезони лісових пожеж мають принаймні в сім разів більшу ймовірність виникнення в результаті забруднення повітря.

Дослідження, проведене групою World Weather Attribution, також показало, що протягом року пожежонебезпечні умови були на 50 відсотків інтенсивнішими внаслідок глобального потепління.

Оскільки лісові пожежі є дуже складними і викликані не лише кліматом, дослідники зосередилися на сприятливих умовах пожеж, використовуючи метрику, яка називається індексом пожежної погоди (FWI).

Це поєднує температуру, швидкість вітру, вологість і опади. Команда збирала ці дані з січня по липень, щоб визначити інтенсивність пожежної погоди протягом усього сезону.

Незважаючи на те, що пожежі в Квебеку Канади були безпрецедентними, аналіз нещодавніх кліматичних даних показав, що сезонні умови, що спричиняють пожежі, більше не є рідкістю, а трапляються раз на 25 років. Це означає, що тепер вони мають чотири відсотки шансів відбуватися щороку.

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Щоб зрозуміти вплив антропогенного глобального потепління, вони використовували комп’ютерне моделювання, щоб порівняти клімат, яким він є сьогодні, після приблизно 1,2C глобального потепління з кінця 1800-х років, з кліматом минулого.

Це показало, що кліматичні зміни призвели до того, що сезони такої суворості збільшуються щонайменше в сім разів порівняно з доіндустріальними часами. Проте Барнс підкреслив, що це була оцінка з нижньою межею, і дослідники вирішили бути консервативними перед обличчям статистичної невизначеності.

Команда також визначила семиденний проміжок часу, коли погодні умови пожежі були найвищими, і виявила, що ймовірність виникнення таких пікових умов більш ніж вдвічі більша, ніж у минулому, внаслідок зміни клімату.

Якщо світ продовжуватиме спалювати викопне паливо з високою швидкістю, ймовірність та інтенсивність суворих погодних умов пожеж лише зросте, показує аналіз.

Ці пожежі ставлять під загрозу майбутнє лісового сектору, попередив Буланже, ставлячи під знак питання, чи зможуть зусилля з відновлення встигати за втратами.

Доповнення

Канада переживає найруйнівніший сезон пожеж за всю історію внаслідок рекордно високих температур, низької вологості та раннього танення снігу. Майже 15,3 мільйона гектарів згоріло: площа більша, ніж у Греції, і більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд 1989 року.

Станом на кінець липня лісові пожежі безпосередньо викинули в атмосферу понад мільярд тонн вуглекислого газу, а також метан і закис азоту, що спричинило сумарний парниковий ефект, еквівалентний ще 110 мільйонам тонн вуглекислого газу, згідно з останніми дослідженнями.

Довідково

World Weather Attribution — це міжнародне співробітництво, яке наразі завершило понад 50 досліджень екстремальних погодних явищ, результати яких пізніше були розглянуті в рецензованих журналах.