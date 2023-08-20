У Канаді через лісові пожежі мають евакуювати 35 тисяч людей, стихія посилюється

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«Поточна ситуація є жахливою», — сказав прем’єр-міністр Даніель Ебі.

Він розповів, що близько 35 000 людей мають евакуюватися, а ще 30 000 отримали попередження про евакуацію.

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Провінція оголосила надзвичайний стан, оскільки неконтрольовані пожежі охопили внутрішні райони Британської Колумбії, частково перекривши деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону.

Прем’єр заявив, що провінція гостро потребує притулку для евакуйованих і пожежників.

Лісові пожежі в Канаді не рідкість, але поширення вогню та руйнування підкреслюють серйозність найгіршого сезону лісових пожеж.

Близько 140 000 квадратних кілометрів території, що приблизно дорівнює розміру штату Нью-Йорк, вже згоріло, і урядові чиновники прогнозують, що сезон пожеж може розтягнутися до осені через поширені в Канаді умови, схожі на посуху.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо скликав у суботу нараду ключових міністрів і високопосадовців для обговорення лісових пожеж. Група реагування на інциденти, яка зібралася вдруге цього тижня, погодилася надати «додаткові ресурси» як для Британської Колумбії, так і для Північно-Західних територій.

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