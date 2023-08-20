В Канаде из-за лесных пожаров должны эвакуировать 35 тысяч человек, стихия усиливается
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Лесные пожары в западной провинции Канады Британская Колумбия усилились в субботу, около 35 тысяч человек получили указание эвакуироваться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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«Текущая ситуация является ужасной», — сказал премьер-министр Даниэль Эби.
Он рассказал, что около 35 000 человек должны эвакуироваться, а еще 30 000 получили предупреждение об эвакуации.
Детали
Провинция в пятницу объявила чрезвычайное положение, поскольку неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальной частью региона.
Премьер заявил, что провинция остро нуждается в убежище для эвакуированных и пожарных.
Лесные пожары в Канаде не редкость, но распространение огня и разрушения подчеркивают серьезность худшего сезона лесных пожаров.
Около 140 000 квадратных километров территории, что примерно равно размеру штата Нью-Йорк, уже сгорело, и правительственные чиновники прогнозируют, что сезон пожаров может растянуться до осени из-за распространенных в Канаде условий, похожих на засуху.
Премьер-министр Джастин Трюдо созвал в субботу совещание ключевых министров и высокопоставленных чиновников для обсуждения лесных пожаров. Группа реагирования на инциденты, которая собралась во второй раз на этой неделе, согласилась предоставить «дополнительные ресурсы» как для Британской Колумбии, так и для Северо-Западных территорий.
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