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В Канаде из-за лесных пожаров должны эвакуировать 35 тысяч человек, стихия усиливается

Киев • УНН

 • 1338149 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. Лесные пожары в западной провинции Канады Британская Колумбия усилились в субботу, около 35 тысяч человек получили указание эвакуироваться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

«Текущая ситуация является ужасной», — сказал премьер-министр Даниэль Эби.

Он рассказал, что около 35 000 человек должны эвакуироваться, а еще 30 000 получили предупреждение об эвакуации.

Детали

Провинция в пятницу объявила чрезвычайное положение, поскольку неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальной частью региона.

Премьер заявил, что провинция остро нуждается в убежище для эвакуированных и пожарных.

Лесные пожары в Канаде не редкость, но распространение огня и разрушения подчеркивают серьезность худшего сезона лесных пожаров.

Около 140 000 квадратных километров территории, что примерно равно размеру штата Нью-Йорк, уже сгорело, и правительственные чиновники прогнозируют, что сезон пожаров может растянуться до осени из-за распространенных в Канаде условий, похожих на засуху.

Премьер-министр Джастин Трюдо созвал в субботу совещание ключевых министров и высокопоставленных чиновников для обсуждения лесных пожаров. Группа реагирования на инциденты, которая собралась во второй раз на этой неделе, согласилась предоставить «дополнительные ресурсы» как для Британской Колумбии, так и для Северо-Западных территорий.

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