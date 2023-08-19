Провінція Канади оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У канадській провінції Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі, які вирують. Декільком тисячам людей загрожує евакуація. Про це йдеться в офіційній заяві місцевої влади, передає УНН.
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«Протягом останніх 24 годин ситуація розвивалася стрімко, і ми перебуваємо в надзвичайно складній ситуації найближчими днями», — йдеться в заяві влади Британської Колумбії.
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Лісові пожежі спустошують територію навколо озера Оканоган, особливо на пагорбах і горах над містом Вест-Келоуна, де живуть 36 тисяч мешканців, де зруйновано кілька будівель. Евакуація також була проведена в Келоуні, де проживає 150 000 жителів.
Надзвичайний стан у провінції дозволяє провінції вводити надзвичайні розпорядження, включаючи обмеження на поїздки в певні райони, якщо це необхідно.
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