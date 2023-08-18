У Канаді через лісові пожежі евакуювали 20 000 жителів Єллоунайфа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Усі 20 000 жителів канадського міста Єллоунайфа були евакуйовані через загрозу лісових пожеж. На місці працюють пожежні бригади у повітрі і на землі. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Влада повідомляє, що вогонь просувається повільно, але він за 15 км на північний захід від міста і може досягти околиць до суботи, якщо не буде дощу.
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«Попереду дуже важкі дні – два дні з північно-західного до західно-північно-західного вітру в п’ятницю та суботу, що спрямує вогонь на Єллоунайф», – йдеться у заяві територіальної пожежної служби у Facebook.
У тихоокеанській провінції Британська Колумбія, яка цього року постраждала від надзвичайно сильних пожеж , чиновники попередили жителів підготуватися до екстремальних умов пожежі.
«Це погодне явище може стати найскладнішим за 24-48 годин літа з точки зору пожеж. Ми очікуємо значного зростання», — сказав журналістам директор служби пожежної безпеки Кліфф Чепмен.
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У Єллоунайфі сотні людей вишикувалися в чергу біля місцевої середньої школи, чекаючи, коли їх доставлять в аеропорт для одного з п’яти евакуаційних рейсів, запланованих на четвер до сусідньої провінції Альберта.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо скликав у четвер засідання групи реагування на інциденти для обговорення пожеж. Група складається з високопосадовців і міністрів і збирається у разі кризи.
Міністр оборони Білл Блер сказав, що федеральний уряд уважно стежить за евакуацією та готовий швидко перевезти жителів повітрям, якщо наземні маршрути будуть перекриті.
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Це найгірший сезон лісових пожеж у Канаді, по всій країні горить понад 1000 активних пожеж, у тому числі 265 у Північно-Західних територіях. Експерти кажуть, що зміна клімату загострила проблему лісових пожеж.