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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 жителей Йеллоунайфа

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 жителей Йеллоунайфа

Киев • УНН

 • 835300 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Все 20 000 жителей канадского города Йеллоунайфа были эвакуированы из-за угрозы лесных пожаров. На месте работают пожарные бригады в воздухе и на земле. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Власти сообщают, что огонь продвигается медленно, но он в 15 км к северо-западу от города и может достичь окрестностей к субботе, если не будет дождя.

Цитата

«Впереди очень тяжелые дни – два дня с северо-западного до западно-северо-западного ветра в п’пятницу и субботу, что направит огонь на Йеллоунайф», – говорится в заявлении территориальной пожарной службы в Facebook.

В тихоокеанской провинции Британская Колумбия, которая в этом году пострадала от чрезвычайно сильных пожаров, чиновники предупредили жителей подготовиться к экстремальным условиям пожара.

«Это погодное явление может стать самым сложным за 24-48 часов лета с точки зрения пожаров. Мы ожидаем значительного роста», — сказал журналистам директор службы пожарной безопасности Клифф Чепмен. 

Дополнение 

В Йеллоунайфе сотни людей выстроились в очередь возле местной средней школы, ожидая, когда их доставят в аэропорт для одного из пяти эвакуационных рейсов, запланированных на четверг в соседнюю провинцию Альберта.

Премьер-министр Джастин Трюдо созвал в четверг заседание группы реагирования на инциденты для обсуждения пожаров. Группа состоит из высокопоставленных чиновников и министров и собирается в случае кризиса.

Министр обороны Билл Блэр сказал, что федеральное правительство внимательно следит за эвакуацией и готово быстро перевезти жителей по воздуху, если наземные маршруты будут перекрыты.

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Это худший сезон лесных пожаров в Канаде, по всей стране горит более 1000 активных пожаров, в том числе 265 в Северо-Западных территориях. Эксперты говорят, что изменение климата обострило проблему лесных пожаров.

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