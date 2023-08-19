Провинция Канады объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В канадской провинции Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за бушующих лесных пожаров. Нескольким тысячам людей грозит эвакуация. Об этом говорится в официальном заявлении местных властей, передает УНН.
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«В течение последних 24 часов ситуация развивалась стремительно, и мы находимся в чрезвычайно сложной ситуации в ближайшие дни», — говорится в заявлении властей Британской Колумбии.
Детали
Лесные пожары опустошают территорию вокруг озера Оканоган, особенно на холмах и горах над городом Вест-Келоуна, где живут 36 тысяч жителей, где разрушено несколько зданий. Эвакуация также была проведена в Келоуне, где проживает 150 000 жителей.
Чрезвычайное положение в провинции позволяет провинции вводить чрезвычайные распоряжения, включая ограничения на поездки в определенные районы, если это необходимо.
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