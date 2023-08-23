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Изменения климата вызвали большое количество лесных пожаров в Канаде

Изменения климата вызвали большое количество лесных пожаров в Канаде

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Месяцы жаркой и сухой погоды создали условия для нынешних рекордных лесных пожаров в Канаде. Ученые говорят, что причина в изменении климата. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали 

Углубленный научный анализ, опубликованный во вторник установил, что сезоны лесных пожаров имеют по крайней мере в семь раз большую вероятность возникновения в результате загрязнения воздуха.

Исследование, проведенное группой World Weather Attribution, также показало, что в течение года пожароопасные условия были на 50 процентов интенсивнее в результате глобального потепления.

Поскольку лесные пожары очень сложны и вызваны не только климатом, исследователи сосредоточились на благоприятных условиях пожаров, используя метрику, называемую индексом пожарной погоды (FWI).

Это сочетает температуру, скорость ветра, влажность и осадки. Команда собирала эти данные с января по июль, чтобы определить интенсивность пожарной погоды в течение всего сезона.

Несмотря на то, что пожары в Квебеке Канады были беспрецедентными, анализ недавних климатических данных показал, что сезонные условия, вызывающие пожары, больше не являются редкостью, а случаются раз в 25 лет. Это означает, что теперь они имеют четыре процента шансов происходить ежегодно.

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Чтобы понять влияние антропогенного глобального потепления, они использовали компьютерное моделирование, чтобы сравнить климат, каким он есть сегодня, после примерно 1,2C глобального потепления с конца 1800-х годов, с климатом прошлого.

Это показало, что климатические изменения привели к тому, что сезоны такой суровости увеличиваются по меньшей мере в семь раз по сравнению с доиндустриальными временами. Однако Барнс подчеркнул, что это была оценка с нижней границей, и исследователи решили быть консервативными перед лицом статистической неопределенности.

Команда также определила семидневный промежуток времени, когда погодные условия пожара были самыми высокими, и обнаружила, что вероятность возникновения таких пиковых условий более чем вдвое больше, чем в прошлом, вследствие изменения климата.

Если мир будет продолжать сжигать ископаемое топливо с высокой скоростью, вероятность и интенсивность суровых погодных условий пожаров только возрастет, показывает анализ.

Эти пожары ставят под угрозу будущее лесного сектора, предупредил Буланже, ставя под вопрос, смогут ли усилия по восстановлению успевать за потерями.

Дополнение 

Канада переживает самый разрушительный сезон пожаров за всю историю в результате рекордно высоких температур, низкой влажности и раннего таяния снега. Почти 15,3 миллиона гектаров сгорело: площадь больше, чем в Греции, и более чем вдвое превышает предыдущий рекорд 1989 года.

По состоянию на конец июля лесные пожары непосредственно выбросили в атмосферу более миллиарда тонн углекислого газа, а также метан и закись азота, что вызвало суммарный парниковый эффект, эквивалентный еще 110 миллионам тонн углекислого газа, согласно последним исследованиям. 

Справочно

World Weather Attribution — это международное сотрудничество, которое в настоящее время завершило более 50 исследований экстремальных погодных явлений, результаты которых позже были рассмотрены в рецензируемых журналах.

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