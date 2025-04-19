Огонь охватил село-музей украинского наследия в Канаде: что известно
Киев • УНН
18 апреля вблизи села украинского культурного наследия в Канаде вспыхнул пожар, который распространился на его постройки. Огонь взят под контроль в тот же день после эвакуации и перекрытия дорог.
Пожар произошел в деревне наследия украинской культуры в Канаде, сообщили в
Канадской королевской конной полиции (RCMP) в провинции Альберта, пишет УНН.
Подробности
Как указано, пожар произошел 18 апреля. Сначала загорелась трава к востоку от национального парка Элк-Айленд, за деревней украинского культурного наследия.
"RCMP может подтвердить, что огонь распространился на сооружения в деревне украинского культурного наследия", - говорится в сообщении.
На фоне пожара закрывали местное шоссе. Проводили эвакуацию из близлежащих домов.
Предупреждение о пожаре завершилось 18 апреля в 21:50 по местному времени. "Пожар в настоящее время взят под контроль. Приказ об эвакуации отменен", - сказано в сообщении.
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Справочно
Деревня наследия украинской культуры (Ukrainian Cultural Heritage Village) - музей под открытым небом, расположенный в 80 км к востоку от города Эдмонтон на этнокультурной территории Калина Кантрі, который, благодаря переодетым в соответствии с эпохой сотрудникам-актерам (heritage interpreters), воспроизводит жизнь и быт первопроходцев в восточно-центральной Альберте. В нем демонстрируется быт украинцев Канады между 1892-1930 годами: аутентичные хаты и дома этих украинских колонистов-первопоселенцев перевезены из окрестностей в музей - и поэтапно реставрированы в соответствии с эпохой начала XX века.