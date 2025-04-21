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Епіфаній назвав сценарій виходу військ рф з України: це станеться як у Сирії
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Нічні удари по Україні: вибухи пролунали у кількох обласних центрах

Київ • УНН

 • 18633 перегляди

У ніч на 21 квітня росіяни атакували Україну дронами. Вибухи зафіксовано у Миколаєві та Черкасах, загроза була також для Дніпропетровської, Запорізької областей і Києва.

Нічні удари по Україні: вибухи пролунали у кількох обласних центрах

В ніч на понеділок, 21 квітня, росіяни атакували кілька обласних центрів України з повітря. Про це інформує УНН.

Деталі

Зокрема, близько 5:00 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

У Миколаєві було чутно вибухи. Тривога продовжується

- написав він.

Тим часом про вибухи повідомили також мешканці Черкас. Інформацію про загрозу підтвердили і у Повітряних силах ЗСУ.

Черкаси - залишайтесь в укриттях! Ще БпЛА на місто!

- зазначається у повідомленні.

Раніше ПС ЗСУ повідомляли, що російські безпілотники загрожують Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областям.

Нагадаємо

У Києві вночі 21 квітня було оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА прямували на столицю з північного сходу.

У кремлі заявили, що путін не давав команди продовжувати "великоднє перемир'я"20.04.25, 19:09 • 12405 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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