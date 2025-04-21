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Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ
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Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

Киев • УНН

 • 7792 просмотра

В ночь на 21 апреля россияне атаковали Украину дронами. Взрывы зафиксированы в Николаеве и Черкассах, угроза была также для Днепропетровской, Запорожской областей и Киева.

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

В ночь на понедельник, 21 апреля, россияне атаковали несколько областных центров Украины с воздуха. Об этом информирует УНН.

Детали

В частности, около 5:00 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

В Николаеве были слышны взрывы. Тревога продолжается

- написал он.

Тем временем о взрывах сообщили также жители Черкасс. Информацию об угрозе подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Черкассы - оставайтесь в укрытиях! Еще БпЛА на город!

- отмечается в сообщении.

Ранее ВС ВСУ сообщали, что российские беспилотники угрожают Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областям.

Напомним

В Киеве ночью 21 апреля была объявлена воздушная тревога. Вражеские БпЛА направлялись на столицу с северо-востока.

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"20.04.25, 19:09 • 12287 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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