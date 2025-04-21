Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах
Киев • УНН
В ночь на 21 апреля россияне атаковали Украину дронами. Взрывы зафиксированы в Николаеве и Черкассах, угроза была также для Днепропетровской, Запорожской областей и Киева.
В ночь на понедельник, 21 апреля, россияне атаковали несколько областных центров Украины с воздуха. Об этом информирует УНН.
Детали
В частности, около 5:00 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.
В Николаеве были слышны взрывы. Тревога продолжается
Тем временем о взрывах сообщили также жители Черкасс. Информацию об угрозе подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.
Черкассы - оставайтесь в укрытиях! Еще БпЛА на город!
Ранее ВС ВСУ сообщали, что российские беспилотники угрожают Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областям.
Напомним
В Киеве ночью 21 апреля была объявлена воздушная тревога. Вражеские БпЛА направлялись на столицу с северо-востока.
В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"20.04.25, 19:09 • 12287 просмотров