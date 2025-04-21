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Харьковщина: враг атаковал поселок под Купянском, горела многоэтажка

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Днем в воскресенье, 20 апреля, враг атаковал поселок Ковшаровка в Харьковской области, попав в пятиэтажный жилой дом. Огонь охватил 36 квартир на площади 1600 кв. м., однако здание было нежилым, поэтому жертв и пострадавших нет.

Харьковщина: враг атаковал поселок под Купянском, горела многоэтажка

Днем в воскресенье, 20 апреля, враг атаковал поселок Ковшаровка Купянской громады Харьковской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что удар пришелся на пятиэтажный жилой дом. Горели 36 квартир на площади 1600 м.кв.

Жертв и пострадавших нет - здание было нежилым

- говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации последствий вражеской атаки привлекались пожарно-спасательное отделение и медики ГСЧС.

Напомним

В Харькове вечером 20 апреля произошел пожар в 12-этажном жилом доме, огонь охватил 50 м.кв. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, среди которых пятеро детей.

Ранее в Балаклейском лесничестве на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах21.04.25, 05:56 • 40638 просмотров

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